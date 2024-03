Chiaravalle si tinge di giallo per l’endometriosi

Chiaravalle si tinge di giallo per la giornata mondiale dell’Endometriosi, istituita nel 2014 per fare luce su una malattia che colpisce circa il dieci per cento delle donne, ma è ancora poco conosciuta. "È una patologia subdola – spiegano i promotori per l’occasione- che, se diagnosticata tardivamente come spesso avviene, può compromettere la possibilità di avere figli e in ogni caso ha un impatto negativo sulla qualità della vita, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Per conoscerla e combatterla è attivo il numero verde 800.592.782 a cui rivolgersi per ottenere tutte le informazioni utili"