"Chiedere scusa? Assurdo, non ho fatto nulla"

Angelica Lupacchini (Fratelli d’Italia) non fa marcia indietro e sull’accusa di aver messo in atto dei favoritismi per entrare allo spettacolo di Popsophia di sabato scorso rincara la dose e attacca l’opposizione: "Dimettermi da presidente della Commissione Cultura? Assurdo. Non devo chiedere scusa di nulla a nessuno semplicemente perché non penso di aver fatto ciò di cui il centrosinistra mi accusa, specie il consigliere Carlo Pesaresi. Lui come tutta la minoranza, quella sera non c’era e non può giudicare soltanto in base a un video di pochi secondi" è la replica della Lupacchini che poi cerca di spiegare a chi, tuttavia, lei si riferisse in quel video, nominando persone (una tal Martina) e il numero di accompagnatori da far passare: "Adesso ricordo _ aggiunge l’esponente del partito di maggioranza che sostiene la giunta Silvetti _, quelle persone erano uscite e cercavano di rientrare. Io ho soltanto aiutato l’organizzazione a farle passare perché ne avevano diritto. Ripeto, io sono uscita soltanto per recuperare mio padre e, nella calca, ho soltanto cercato di agevolare il compito degli addetti alla sicurezza che gestivano gli ingressi all’Auditorium. Mi dispiace davvero per chi è rimasto fuori, ma non è colpa mia e soprattutto io non ho favorito altri al posto loro. Anzi, come le ho già detto io ho lasciato i miei due posti ad altri, sarei anche uscita per fare posto per i prenotati e ho seguito lo spettacolo in piedi. Purtroppo ci sono stati problemi organizzativi e lo spostamento della data ha fatto sì che non si ripetesse il sistema di prenotazioni perché per altri eventi simili molti alla fine non si erano presentati, lasciando dei posti vuoti". La Lupacchini sposta l’attenzione sulla sfera politica: "L’opposizione fa il suo mestiere e ci sta, ma qui Pesaresi è andato sul personale e i suoi attacchi non li accetto _ chiosa la consigliera comunale di destra _. Io non sono una brutta persona come stanno cercando di dipingermi. Sullo svolgimento delle Commissioni, semplicemente non sono state calendarizzate per non gravare sui costi delle sedute e poi posticipate al 2024 perché quelle di dicembre erano tutte dedicate al bilancio. La prossima non è ancora stata fissata a gennaio".