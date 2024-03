"Chiesa dell’Annunziata al cimitero di Osimo, ok ai finanziamenti per il recupero dopo il sisma"

L’Ufficio Ricostruzione della Regione ha emesso il decreto di finanziamento per il restauro della chiesa dell’Annunziata, nel cimitero Maggiore di Osimo, danneggiata dal terremoto del 2016. Ad annunciarlo il presidente del Consiglio regionale Dino Latini: "Vorrei ringraziare sia il presidente della Giunta della Regione Francesco Acquaroli, che il commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione post-sisma del 2016, senatore Guido Castelli, per il loro impegno nel risolvere il problema e nel finanziare il restauro della chiesa, tanto cara agli osimani. Sono stati poi avviati i lavori per la realizzazione delle casse di espansione a San Biagio ed Osimo Stazione. Questa notizia segna la conclusione dell’iter di progettazione e finanziamento per garantire la sicurezza del territorio colpito dall’alluvione del 2006. Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato instancabilmente per superare ogni ostacolo, riattivando una procedura che era rimasta ferma per troppo tempo".