Chiesanuova spietato. Mongiello mattatore

: Bucosse, Barilaro, Salvucci Matteo (23’ s.t. Salvucci Raul), Strano, Pesaresi, Tomassetti, Manna, Tortelli, Moscati, Tizi (23’ s.t. Naddeo), Lovotti. All. Passarini.

CHIESANUOVA: Ajradinoski, Ciottilli (11’ s.t. Bambozzi), Carnevali, Tononi, Canavessio, Monaco, Pasqui (11’ s.t. Tempestilli), Sopranzetti, Sbarbati (31’ s.t. Persiani), Mongiello (38’ s.t. Corvaro), Pesaresi (15’ s.t. Russo). All. Mobili.

Arbitro Lena sez. di Treviso. Note: Osservato un minuto di silenzio per Franco Chimenti. Marcatori: Mongiello 20’ p.t., 30’ s.t. Ammoniti: Sopranzetti, Tizi, Tortelli, Pesaresi, Barilaro, Ajradinoski, Tempestilli. Espulsi: Barilaro 40’ s.t. per doppia ammonizione. Recupero: 2’ p.t. 5’ s.t. Spettatori: 800 circa. Angoli: 6-3.

Grande prova della squadra di Mobili che conquista tre punti di valore su un campo complicato. Protagonista capitan Mongiello, autore della doppietta che ha deciso la contesa. Tolentino che ha giocato sottotono impensierendo poche volte la retroguardia ospite. La prima occasione del match è del Tolentino al 13’ con Lovotti che servito da Moscati non centra la porta da pochi passi. Non resta a guardare il Chiesanuova che al 15’ impegna Bucosse con la punizione calciata da capitan Mongiello. Chiesanuova che passa in vantaggio al 20’, sfruttando un errore in fase di disimpegno della difesa cremisi e palla che finisce sul piede di Mongiello che batte Bucosse. Il Chiesanuova è spietato e al secondo affondo trova il raddoppio al 30’, ancora con Mongiello che da due passi insacca il cross rasoterra di Sbarbati. Nella ripresa Tolentino molto sbilanciato per cercare di riaprire la partita. Il primo vero tiro nello specchio per i cremisi arriva al 25’ con il colpo di testa di Strano salito in attacco anche lui. L’occasione più grande è al 36’ con Moscati protagonista, che da due passi di testa colpisce alto sopra la traversa dopo una bella azione di Barilaro che ha servito ottimamente il compagno. Chiesanuova che gestisce il vantaggio negli ultimi minuti e conquista la vittoria.