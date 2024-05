Chiù, corsa in solitaria: "Vogliamo completare i progetti messi in campo"

Massimo Chiù è l’unico candidato sindaco sceso in campo per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Per lui, a capo della lista "Insieme per Barbara" la sfida è raggiungere il doppio quorum: portare al voto almeno il 40% degli aventi diritto e ottenere il 50% dei voti validi.

Come ha impostato la campagna elettorale senza un avversario fisico?

"Faremo una campagna elettorale di proposte e di ascolto, come abbiamo fatto sempre, anche quando c’erano 2 liste; organizzeremo degli incontri in tutto il territorio di Barbara dove cercheremo di coinvolgere e far partecipare tutta la cittadinanza".

A Barbara per la seconda volta consecutiva c’è un solo candidato sindaco, come mai?

"Come vediamo anche nei paesi più grandi ci sono delle difficoltà a proporre delle liste alternative, forse perché i cittadini sanno che fare il Sindaco è un impegno e ci sono anche delle responsabilità. Purtroppo questa disaffezione dalla politica e di conseguenza dalle amministrazioni è una cosa generalizzata e di conseguenza nei paesi più piccoli è più sentita".

Ha già avuto diverse esperienze da amministatore di Barbara, perchè ora ha deciso di candidarsi a sindaco?

"Ho scelto di candidarmi perché tengo molto a Barbara e sono molto legato a questo paese; inoltre, perché avendolo amministrato per 15 anni, ricoprendo le cariche di consigliere, assessore e vicesindaco, credo, senza nessuna presunzione, di aver un po’ di esperienza per ricoprire questo incarico, anche se ho imparato che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo".

Com’è la squadra di candidati consiglieri che ha costruito?

"La nostra squadra è un insieme tra continuità e rinnovamento, continuità perché nella lista ci sono 3 consiglieri uscenti tra cui io, rinnovamento perchè ci sono 7 nuovi candidati consiglieri che porteranno sicuramente molte idee e nuovo entusiasmo".

Se sarà eletto quali saranno i primi interventi?

"Se saremo eletti, tra le priorità maggiori ci sarà quella di portare avanti i vari progetti iniziati con l’attuale amministrazione: la costruzione della nuova scuola, la sistemazione e la riapertura dei ponti danneggiati dall’alluvione del 2022, creare un locale d’incontro per i nostri giovani e continuare la manutenzione generale del nostro paese. Un paese ben curato è un paese più bello e più attrattivo per i cittadini e anche per i turisti. Infine cercheremo di informare la cittadinanza, con degli incontri periodici, sulle decisioni dell’amministrazione".