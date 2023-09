Christian De Sica a FABRIANO: selfie con il direttore al Movieland

Christian De Sica va al cinema nella città della carta. Gradita sorpresa l’altra sera al Movieland nel quartiere Santa Maria. A renderlo noto il direttore della struttura, Gianluca Chiodi dopo il selfie con de Sica: "Ti trovi in biglietteria alzi la testa e ti ritrovi davanti la storia del cinema italiano. È stato come se la storia ti entrasse in casa" commenta sui social. De Sica ha fatto la fila alla cassa e ha acquistato un biglietto per godersi un film.