Cia, Rossano Landi si autosospende

Rossano Landi si è autosospeso dalla carica di presidente provinciale della Cia. Un passo di lato caldeggiato dagli stessi produttori agricoli dopo i problemi relativi a Moncaro e cooperativa agricola Moderna di cui Landi è presidente. Il mantenimento dei due ruoli aveva creato imbarazzi e malumore considerati gli stipendi arretrati dei dipendenti della cooperativa Moderna che lavora per lo più per Moncaro cooperativa che ha di recente registrato le dimissioni dello storico presidente Doriano Marchetti. Landi giovedì si è presentato al comitato esecutivo riunitosi proprio sul tema per annunciare la propria sospensione anche se erano state caldeggiate le sue dimissioni. Non si è presentata all’infocata riunione per incompatibilità visto l’ordine del giorno, la nuova presidente di Moncaro Dontatella Manetti che pure è nel comitato esecutivo ed è stata a lungo vicepresidente Moncaro. "Un atto di responsabilità quello di Landi nei confronti del nostro sindacato – spiega il presidente regionale della Cia Alessandro Taddei -. Landi dovrà mettere tutte le sue forze per salvare la cooperativa Moderna, vertenza seguita da un altro sindacato che è Legacoop. Noi siamo chiamati a dare risposte ai nostri soci". Il ruolo di presidente pro tempore va al membro più anziano Franco Fiori.