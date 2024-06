"Ciao papà, sei stato il mio supereroe"

"Ciao papà. Mi costa tanto scriverti queste parole e speravo di non scriverle mai. Sei sempre stato il mio supereroe". Iniziano così le parole che Nelson, uno dei quattro figli di Valerio Spanu, il 49enne di origini sarde ma residente nel perugino, morto nello schianto contro un tir giovedì mattina in superstrada (all’altezza di Fabriano Est) ha affidato ai social. "Colui che si è sempre battuto per me e che mi ha cresciuto amandomi in ogni modo possibile – aggiunge -. Se dovessero chiedermi chi è il mio idolo io risponderei che tu lo sei stato durante tutta la mia vita. Addio papà, spero tu riesca a vederci da lassù e ti promettiamo che faremo di tutto per vivere la vita che ci hai donato. Addio al papà migliore del mondo – conclude addolorato -. Ti voglio bene, il tuo bambino". L’ultimo saluto sarà celebrato lunedì alle 15 al Santuario Madonna di Lourdes di Montemelino di Magione. E intanto anche la città della carta piange un’altra vittima della superstrada, da decenni alle prese con cantieri e restringimenti di carreggiata.

Sa.fe.