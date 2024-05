Ciclismo Due Giorni Marchigiana più selettiva

Un fine settimana con il ciclismo internazionale a Castelfidardo. Sabato e domenica tornerà la Due Giorni Marchigiana, con gli Under 23 ed Elite in sella nella 42esima edizione della classica delle due ruote. "Un evento agonistico – tiene a precisare Bruno Cantarini, presidente dello Sporting Club S. Agostino - che assieme alle altre grandi classiche del ciclismo internazionale è l’unico e vero trampolino per arrivare al Giro d’Italia. Che non può essere confuso con le gare amatoriali di Gran Fondo e Cicloturismo". In gara ci sono infatti i dilettanti e non mancano le novità in questa edizione per la storica competizione fidardense.

Il percorso della gara d’apertura, il Gran Premio Santa Rita (Trofeo Foridra), disegnato per gli scalatori, già duro, è stato infatti reso ancora più selettivo. Scendono infatti a 4 i giri brevi. Salgono a 8 quelli del tracciato più impegnativo che porta all’arrivo di Sant’Agostino. Inseriti infine altri due giri da 20 km ciascuno dove al tracciato classico è stato aggiunto un nuovo mini circuito. Qui i corridori transiteranno in via della Stazione, entrando nella zona industriale da via Sardegna per salire sul "muro" di Valle Oscura con pendenze massime del 14%. Un percorso durissimo che arriverà dopo 128 km di altrettanti saliscendi. Invariato invece il percorso della domenica, il Trofeo Città di Castelfidardo (Trofeo Cisel) riservato ai velocisti, con arrivo intorno alle ore 17 a Cerretano.

Entrambe le gare si correranno alla presenza del commissario tecnico strada maschile under 23, Marino Amadori. Al via saranno in 175 in rappresentanza di 9 squadre straniere (troviamo ancora l’Astana ed il team americano Skyline) e 25 italiane, con la presenza di tutti i team più forti. Ogni formazione potrà schierare ai nastri di partenza un massimo di 5 ciclisti. Direzione di corsa affidata all’espertissimo Raffaele Babini.

Quartier generale anche quest’anno presso il direzionale della ditta Garofoli spa. Tra i partenti occhi puntati su Simone Buda (Solme -Olmo) che arriva a Castelfidardo guidando la speciale classifica a punti degli Under 23 con due vittorie e rispettivamente tre secondi e terzi posti. Presente anche Nicolò Garibbo (Inemiliaromagna) fresco trionfatore al Trofeo Matteotti. Dello stesso team da seguire pure Ludovico Crescioli che attraversa un momento di ottima forma. Si presenta con i favori dei pronostici il team CTF che punta su Daniel Skerl e Thomas Capra. Ai nastri di partenza anche Michael Belleri (Hoplà Petroli) già vincitore del Trofeo Santa Rita nel 2021 e 2022.