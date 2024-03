Ciclista falciato, ferito in ospedale

E’ stato falciato da una macchina mentre percorreva la Direttissima del Conero in zona Camerano.

E’ successo ieri in tarda mattinata. Ad avere la peggio un ciclista di 45 anni del posto. Sono scattati immediatamente i soccorsi chiamati dallo stesso automobilista che si è fermato subito non appena si è accorto di quanto accaduto. Sono arrivati i soccorritori del 118. In un primo momento sarebbe stata chiamata l’eliambulanza che dall’ospedale regionale di Torrette avrebbe dovuto raggiungere il posto ma poi non è più partita. L’uomo, rimasto sempre cosciente. È stato medicato in quel punto prima di essere trasportato al nosocomio regionale in condizioni di media gravità. Saranno i carabinieri intervenuti con una pattuglia ad appurare le cause che hanno portato all’incidente. E’ lungo l’elenco di quelli simili avvenuti proprio lungo la Direttissima, uno dei rettilinei con più incidenti nell’ultimo periodo. Due giorni fa un altro ciclista è stato investito nel tratto più a sud, quello che già rientra nel comune di Sirolo, al Coppo, riportando conseguenze fortunatamente non gravi ma il trasporto all’ospedale da parte dell’ambulanza è stato comunque d’obbligo. Nessun altro mezzo è stato coinvolto in entrambi gli episodi.