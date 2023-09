Ancona, il cimitero è digitale: con "Aldilapp" tutti i defunti in un clic

Ancona, 19 settembre 2023 – Il suo nome sa un po’ di humour nero, ma la sua funzione è assolutamente ‘seria’, utile e innovativa. Parliamo di Aldilapp, applicazione per smartphone scaricabile gratuitamente che cambia la gestione e la fruizione dei cimiteri di Ancona. Tutto nasce dal processo di digitalizzazione che ha ‘censito’ tutte le tombe, geolocalizzandone la posizione esatta.

Digitando il nome di un defunto apparirà il percorso di Google Maps che consentirà di arrivare con precisione e in tempi rapidi alla relativa tomba. Ma l’app, presentata ieri nella sede di AnconAmbiente, permetterà ‘interazioni’ che trasformeranno il rapporto fra utenti e operatori del ‘settore’. Un esempio? La gestione dei servizi di pulizia delle lapidi e della cura degli ornamenti come ceri, fiori e lampade votive. I fiorai, per dirne una, potranno fornire servizi in maniera efficace e tempestiva interagendo con parenti e amici dei defunti. I quali, a loro volta, potranno caricare foto e note biografiche del defunto, o lasciare una dedica, un ricordo, una preghiera. Enrico Massi, creatore di Aldilapp, pensa in particolare ai giovani, che frequentano poco i cimiteri: "Oggi diamo anche a loro la possibilità di onorare i propri cari con l’ausilio della tecnologia, a tutto vantaggio del decoro dei luoghi di sepoltura. I profili web dei defunti diventano anche un patrimonio digitale di materiali da preservare per le generazioni future. Pensiamo anche di valorizzare le tombe storiche presenti nei cimiteri". Antonio Gitto, presidente di AnconAmbiente loda "ogni tipo d’innovazione che possa agevolare il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione dei nostri cimiteri, con il loro patrimonio storico e artistico. Sono oltre 90.000 i defunti censiti e geolocalizzati, di cui oltre 65.000 solo a Tavernelle. Più di 2.500 le nuove insegne di segnaletica installate. La tecnologia consente di rendere più fruibili questi luoghi".

Il servizio dal 1 ottobre sarà trasferito a Mobilità & Parcheggi, il cui direttore generale Giorgio Luzi parla di ‘sinergia vincente realizzata grazie alla digitalizzazione. L’App consente di fare da collettore per alcuni servizi fondamentali volti al mantenimento del decoro dei cimiteri’. Finora sono 62 i cimiteri italiani dove è attiva Aldilapp. ‘L’obiettivo è 8mila’, dice Massi. Nelle Marche Ancona è stata preceduta solo da Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli.