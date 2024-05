Cinepanettone, attori per un giorno. Siani-Pieraccioni: ciak, si gira in città. Un casting per partecipare al film

Ancona come set cinematografico per il film di Natale con protagonisti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Si intitola "Io e te dobbiamo parlare" la pellicola che si vedrà al cinema e che porterà alla ribalta anche il capoluogo dorico. Sono stati già diversi i sopralluoghi dei due attori in città, arrivi discreti svelati solo con un post fatto a fine aprile sulla pagina Instagram del ristorante "Sot’aj Archi" in via Marconi, dove Siani era in foto con le titolari. Ha cenato lì degustando piatti locali e pesce. I due big del cinema italiano, per la prima volta insieme in un film, hanno voluto girare Ancona in lungo e in largo per scegliere i luoghi, i locali, le vie e anche le abitazioni dove verranno girate le scene. Attenti ai particolari, agli scorci suggestivi della città, alle piazze.

La regia sarà di Siani che si troverà in duplice veste, anche quella di attore visto che sarà uno dei protagonisti principali. Ancora segreto il cast degli altri attori ma si cercano molte comparse, almeno 500. Il film, la cui trama è ancora top secret, è prodotto da Italian International Film di Fulvio e Federica Lucisano, la stessa che ha prodotto "Maschi contro Femmine" e dove la scena della caccia alle balene è stata girata nel mare di Ancona.

La produzione è a caccia di comparse da inserire nelle riprese del film che inizieranno il 24 giugno e finiranno il 3 di agosto. Un mese e mezzo di ciak e set allestiti che porteranno una ondata di curiosità in città. Si prevede l’arrivo di un team numeroso che graviterà per settimane nel capoluogo dorico. Non è ancora chiaro se qualche scena sarà girata anche al di fuori di Ancona.

La selezione delle comparse sarà organizzata dalla Guasco Srl, società di produzione cinematografica e service per cinema e audiovisivo anconetana. Ha organizzato un casting che servirà a trovare figure speciali e semplici comparse. Il casting si svolgerà alla Mole Vanvitelliana, alla sala boxe. Si cercano persone tra i 18 e 70 anni, uomini e donne. La regia ha dato indicazioni precise, persone altolocate ed eleganti, poliziotti, mafiosi, donne di bella presenza, cameriri sofisticati, ragazzi per una manifestazione ambientalista, turisti, stranieri, sportivi. Per queste figure la selezione sarà in due giornate: venerdi 31 maggio dalle 14 alle 19 e sabato 1 giugno dalle 9 alle 16. Sempre sabato 1 giugno selezione per bambini maschi, dalle 14 alle 16, devono avere una età tra i 7 e i 10 anni disposti a pronunciare battute.

Per partecipare al casting bisogna presentarsi di persona negli orari indicati con un documento di identità, codice fiscale e iban, Le persone selezionate verranno poi contattate dalla Guasco Srl.

