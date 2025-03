Cinque rotte per oltre 40 voli alla settimana

Cinque rotte complessive per oltre 40 voli settimanali. In Europa si potrà raggiungere gli aeroporti di Bruxelles Charleroi, Cracovia, Düsseldorf-Weeze e Londra Stansted. In Italia si guarderà alla Sicilia e alla destinazione di Catania. Ieri la compagnia Ryanair ha presentato il suo operativo estivo 2025 da e per l’Ancona International Airport. Forte e consolidato il legame tra il vettore irlandese e lo scalo marchigiano, dove opera ormai da 26 anni. "Come compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo operativo estivo 2025 per Ancona con oltre 40 voli settimanali su cinque rotte – Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Düsseldorf-Weeze e Londra Stansted – offrendo ai clienti una scelta imbattibile alle tariffe più basse per prenotare i voli per l’estate 2025", ha ricordato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair. Quindi una riflessione generale: "Per favorire la crescita del turismo in Italia, Ryanair chiede al Governo e alle Regioni di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, permettendo così a Ryanair e ad altre compagnie aeree di stimolare rapidamente la crescita del turismo e dell’occupazione durante tutto l’anno".