Cinque spettacoli in corso al Festival

Al via l’ottavo Festival Marche in Atti, organizzato da Fita Marche in collaborazione con il Comune di Jesi, al Piccolo Teatro di Jesi. Si comincia sabato. Cinque spettacoli di teatro amatoriale si contenderanno il primo posto del Festival con una giuria qualificata che valuterà gli spettacoli e sceglierà la compagnia che rappresenterà le Marche al Gpta (Gran Premio del Teatro Amatoriale Fita Nazionale). Il primo appuntamento sabato (ore 21,15) con la compagnia Ctr Calabresi Tema Riuniti e lo spettacolo "Salomè". Scritta nel 1891, Salomè è considerata la pièce teatrale più scandalosa dello scrittore e drammaturgo irlandese Oscar Wilde (1854-1900). "Il teatro rappresenta un grande patrimonio della vita culturale delle Marche e coinvolge centinaia di compagnie teatrali amatoriali – spiega la presidentessa della Fita Marche, Federica Bernardini –. Questa edizione riporta alla ribalta il lavoro dei tanti appassionati che lavorano ogni giorno con passione e tra mille difficoltà, dedicando tempo e risorse alla collettività. Le amministrazioni pubbliche che agevolano gli spettacoli teatrali danno un impulso positivo all’aggregazione in campo artistico e, specie in questo periodo, hanno un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura diffusa sui territori". Il costo del biglietto intero è di 13 euro, ridotto under 25 e tesserati Fita 10.