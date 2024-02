Civitanova, coach Blengini è soddisfatto: "Vittoria arrivata con grande pazienza"

Una vittoria sofferta per la Lube Civitanova, che espugna Taranto per 3-1 dopo una lunga battaglia di nervi. Successo prezioso per i biancorossi, che accorciano sul terzo posto in classifica. Soddisfatto coach Gianlorenzo Blengini, che al termine della gara ha così commentato la gara dei suoi: "Questa è una vittoria arrivata con grande pazienza. Siamo stati bravi a non innervosirci, mantenendo sempre la lucidità anche nei momenti più delicati".

Queste le prime parole di Blengini, che poi sulla gara aggiunge: "Nel primo set potevamo fare meglio al servizio ed essere più efficaci sul contrattacco, invece abbiamo sofferto la loro battuta float che ci ha dato molto fastidio. Poi, però, abbiamo sistemato queste situazioni e siamo stati più a nostro agio".

In chiusura Blengini sottolinea: "È un risultato importante, andremo a Trento consapevoli di dover affrontare una sfida tecnicamente molto impegnativa, contro una squadra che vanta una grande regolarità di gioco e di risultati, avendo perso finora una sola partita".

Decisivo per la vittoria dei cucinieri è stato Aleksandar Nikolov, che al termine della gara non può che essere soddisfatto: "Taranto ha giocato una pallavolo di altissimo livello, dandoci molto fastidio – sottolinea il giocatore –. Da parte nostra l’aspetto più positivo è stato sicuramente quello di essere riusciti a chiudere la partita nel quarto set, che si è giocato punto a punto fino ad vantaggi. Questo è sinonimo di grande carattere".

Nikolov analizza poi il momento della Lube, soprattutto in ottica delle prossime gare: "Chiudiamo in cassaforte tre punti molto importanti per la classifica, il mirino è puntato verso il terzo posto".