Clementi amaro: "Dovevamo sfruttare le occasioni avute"

Una partita in cui è successo veramente di tutto e da cui comunque mister Aldo Clementi si dice soddisfatto. "Credo sia stata una buona prestazione e non meritavamo di perdere – inizia così l’allenatore dei marchigiani –. Nel primo tempo siamo passati in vantaggio ma abbiamo comunque dovuto difendere tanto. Siamo stati fin troppo bassi, nel secondo tempo siamo saliti molto ma il gol nel finale ci ha cambiato le carte in tavola". Un punteggio finale che allunga la corsa playoff del Senigallia e la posticipa al prossimo match in casa contro la Sambenedettese. "Ce la giochiamo con squadre molto attrezzate a noi siamo in una situazione difficile dopo le ultime tre sconfitte consecutive, dovevamo sfruttare meglio le ultime occasioni che abbiamo avuto".