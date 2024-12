Clementi e la corsa sotto la curva:: "E’ stata un’esultanza spontanea"

Serviva la vittoria, in qualunque modo, e così è stato. La Vigor si è rialzata e Clementi è raggiante seppur consapevole che c’è ancora tanto da fare. "La corsa liberatoria sotto la curva è stata spontanea, non ce l’ho fatta a trattenermi e il coro a fine gara della mia gente significa tanto perché non sempre si riesce a trasformare in fatti ciò che si prepara nel corso della settimana. Il Notaresco ha perso varie partite nel corso della stagione è vero, ma è una squadra che merita tanto perciò questa vittoria non è affatto scontata". Deluso per il risultato, non per la prestazione, mister Evangelisti: "Purtroppo, molto spesso, la classifica deficitaria ci condiziona, non è facile scrollarsi di dosso certi pensieri. Disputiamo ottime partite, le prepariamo bene, ma quando è ora di chiuderle dobbiamo essere più cinici. Ho optato per un centrocampo fisico, perché la Vigor è una squadra forte, una squadra che rispetto, sanno palleggiare molto bene. Siamo stati puniti da episodi maturati in seguito ad errori evitabili".

n.s.