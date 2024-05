Club Nautico Pesaro: doppietta tra i master

Il Maestrale e una bella giornata di sole spingono le vele dei 420 nel tratto di mare tra Palombella e Torrette e concludono degnamente la terza e ultima tappa di Coppa Italia organizzata dalla Sef Stamura, evento che ospita anche la regata nazionale classe 470 e la prima tappa del campionato italiano master di 470. Dopo le tre prove svolte nella mattinata di ieri che portano il totale a dieci (con uno scarto), la classifica overall vede la conferma dell’equipaggio composto da Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio, triestini della Velica di Barcola e Grignano, primi anche nella categoria under 19 maschile/mixed, che grazie ai risultati maturati nelle precedenti tappe di Crotone e Arco, si aggiudicano la Coppa Italia. Seconde overall e prime under 19 al femminile Marta Benussi e Anna Tesser dello Yacht Club Adriaco, al terzo posto overall Tomaso Maria Picotti e Alba Ianni, Fraglia Vela Peschiera, primo equipaggio under 17 maschile/mixed. Tra gli equipaggi 470 a primeggiare nella classifica overall è quello composto da Flavio Fabbrini e Andrea Tommaso Vichi, Circolo del Remo e della Vela Italia, che conferma il primo posto conquistato nei giorni precedenti, sul secondo gradino del podio Livia Ciampinelli e Marcello Miliardi del Circolo Velico Antignano, terzi Manuel Scacciati e Leonardo Giovannini del Circolo Velico Torre del Lago Puccini. Dopo cinque prove completate la regata 470 master vede al primo posto Fernando Ziccarelli e Davide Gamba del Club Nautico Pesaro, al secondo posto Luca Gamba e Stefano Barbarini, Club Nautico Pesaro, al terzo Angelica Monti e Carlo Barbieri del Circolo Nautico Sambenedettese.

La cerimonia di premiazione è stata condotta dal giornalista Maurizio Socci sul palco del triangolone di Marina Dorica dove si sono alternati nella premiazione l’assessore comunale Angelo Eliantonio, il presidente Coni Marche Fabio Luna, il presidente zonale Federvela Simon Conti, il presidente Sef Stamura Michele Pietrucci, il caposezione vela Sef Stamura Giuseppe Mascino, il presidente di Estra Prometeo Luigi Coppari, il direttore di Marina Dorica Alessandro Domogrossi, il capitano Roberto Pagnanini per la capitaneria di porto e Simone Grossi per la Clinic Car. "Abbiamo lavorato a questo evento per mesi – ha detto Giuseppe Mascino, cuore pulsante dell’organizzazione –. Il meteo ci ha aiutato e grazie ai tanti volontari".