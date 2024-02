"Collegati col mondo significa informarsi"

Tra i partner storici di ‘Cronisti in classe’ c’è Camera Marche. Il presidente Gino Sabatini ai ragazzi consiglia di "stare collegati al mondo", che non vuol dire solo "essere on line, ma rimanere connessi alla società e alla comunità in cui si vive, informandosi attraverso la lettura del quotidiano, imparando a riconoscere la differenza tra informazione e comunicazione, fatti e opinioni, cercando di orientarsi tra i tanti messaggi che si ricevono dai diversi media e social distinguendo. E’ un esercizio importante di cui il quotidiano è ancora la palestra imprescindibile". "Senza dimenticare à aggiunge Sabatini - che imparare a leggere davvero è fondamentale per esprimersi bene per iscritto, competenza che la comunicazione veloce su social e messaggistica telefonica rende più approssimativa e debole. Quanto all’economia, il tema tocca territori e famiglie e riguarda da vicino la vita dei ragazzi: con la frequentazione del quotidiano gli studenti possono capire come gli accadimenti locali e globali siano collegati e abbiano conseguenze su ambiti apparentemente lontani. La lettura può rendere questi concetti più familiari e immediati".

Il presidente rivela che "i dati sui fabbisogni occupazionali del 2023 per le Marche mostrano un mercato del lavoro in salute; a fine settembre gli occupati erano 659.075: +20.000 rispetto allo stesso periodo del 2022. Tra i profili più richiesti compaiono figure tecniche specializzate: chi sa progettare macchine e chi riesce a condurle. Un aspetto interessante, ora che si parla tanto di rapporto macchine/uomo e intelligenza artificiale. Sono questioni importanti che affrontiamo avvicinando mondo della scuola e dell’impresa".