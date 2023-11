Colpo da 100mila euro:: "Prima vittoria da noi"

di Silvia Santini

È stato un sabato da ricordare quello appena trascorso per gli appassionati del 10eLotto, in particolare per due fortunati giocatori delle province di Ancona e Torino che hanno portato a casa cifre da capogiro. Ad Osimo è stata registrata una vincita da 100.001 euro, frutto di nove numeri Doppio Oro indovinati su dieci in modalità Lotto e a fronte di una giocata di appena 5 euro. Una grandissima sorpresa per i tabaccai Elisabetta e Cristiano Nuzzaci, fratelli titolari della tabaccheria lungo la statale 16 alla Stazione, molto felici per il fortunato, dal volto ignoto che non si è ancora fatto vivo.

"Non sappiamo chi abbia giocato in realtà, qui passano tante persone e c’è vicino anche la stazione ferroviaria quindi potrebbe essere un pendolare che si è fermato e poi ripartito per chissà dove – dicono Elisabetta e Cristiano Nuzzaci –. L’abbiamo saputo ieri mattina quando ci sono arrivate le congratulazioni del rappresentante. Siamo aperti da maggio e questa è la prima vincita importante che ci capita. Auguriamo il meglio a chiunque abbia avuto così tanta fortuna".

Ieri alla tabaccheria e al bar attiguo c’era tanto fermento e altrettanta curiosità nel conoscere l’identità del fortunato a cui vanno le congratulazioni di tutti. Molti erano con la schedina in mano per verificare, chissà, se fossero loro i fortunati di turno. L’altro bottino è arrivato invece a Fiorano Canavese in provincia di Torino: un colpo sempre da 100mila euro con una puntata di appena 3 euro. Anche qui decisivi nove numeri indovinati in modalità Lotto. Sempre al 10eLotto e sempre domenica, come riporta l’agenzia Agimeg, sono stati vinti anche 20mila euro a Carnago (provincia di Varese), stessa cifra per Selargius nel cagliaritano questa volta nell’estrazione del venerdì.