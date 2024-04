"Comedy show tour", c’è il clown trasformista. Luca Lombardo

Giochi di prestigio, trasformazioni, clownerie, uno spettacolo multidisciplinare, unico nel suo genere, che fonda una nuova figura il clown trasformista. La rassegna "Comedy show tour" a Castelfidardo chiude il suo ciclo di appuntamenti al cine teatro Astra stasera alle 21.15 con "Poubelle", l’evento di punta di Luca Lombardo in cui si possono ammirare le sue doti versatili. Cambi d’abito veloci, magie, visual comedy e poesia, la cifra artistica di una esibizione rappresentata in 12 nazioni e reduce dal successo televisivo raccolto a "Lol talent show". Napoletano di nascita e di spirito, Luca è un mago, clown e trasformista. Nel 2004, dopo aver visto a teatro Arturo Brachetti, decide di dedicarsi al trasformismo e porta in scena Poubelle, scritto assieme al regista Augusto Fornari che ne ha curato anche l’allestimento. Poubelle è stato rappresentato in 12 nazioni e ad oggi è uno dei pochissimi spettacoli teatrali al mondo che usa l’arte antica del trasformismo in stile fregoliano portando in scena fino a 40 personaggi diversi.