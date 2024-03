Commercio e sanzioni, summit in Comune

Raffica di sanzioni comminate nelle scorse settimane ai negozi, il Comune chiama e gli esercenti rispondono. "Scopo dell’iniziativa - spiega l’assessora al commercio Emanuela Marguccio - era proprio quello di un confronto propositivo per mettere nelle condizioni gli operatori di avere un quadro esaustivo delle varie normative e dunque farsi trovare in regola qualora dovessero esserci controlli. Una riunione propedeutica anche in relazione a futuri controlli ad ampio spettro da parte delle forze dell’ordine dove viene richiesto, per la parte di propria competenza, il supporto dell’unità organizzativa Tutela del Consumatore". Presenti le associazioni di categoria e le rappresentanze degli operatori economici (JesiCentro, Viale della Vittoria e Jesi Città da Vivere) che hanno chiesto controlli per il contrasto del commercio abusivo.

Presente il comandante della polizia locale Cristian Lupidi che ha confermato come verranno proseguiti controlli anche in borghese e ribadito "l’ampia disponibilità del proprio ufficio a fornire sempre chiarimenti e delucidazioni".