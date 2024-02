Commesso di banco per un supermercato

Un ausiliario di vendita. Data scadenza: 3/3/24. Codice offerta 452301/14. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Senigallia. Email: centroimpiegosenigallia.ido@ regione.marche.it. Pec: regione.marche. centroimpiegosenigallia@emarche.it. Tel: 071/9959104. Borsa lavoro. Supermercato con sede in Marzocca di Senigallia è disponibile a ospitare un borsista come ausiliario di vendita/commesso di banco. Il borsista dovrà operare nei vari reparti con le mansioni di: ausiliario di vendita, incassi e relative registrazioni, preparazione confezioni, prezzatura, verifica e rifornimento dei banchi, sistemazione merci. Orario previsto 30 ore settimanali. Il candidato in possesso dei requisiti previsti dal bando borse lavoro (dgr 454/2023 - dd 360/2023): curriculum a centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it citando il riferimento 452301/14 - borse lavoro 2024.