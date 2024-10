Comune caos, il malcontento in maggioranza è sempre più ampio

Le delusioni e i mal di pancia in maggioranza a Osimo sono davvero molti tanto che potrebbero determinare il peggioramento della situazione a livello politico. Non solo da parte delle "Liste civiche da sempre" che, con ogni probabilità, al prossimo consiglio comunale non ancora fissato, daranno filo da torcere al sindaco, ma anche tra i gruppi fedelissimi, soprattutto dai più giovani. Si vocifera che l’incontro tra Monica Santoni, commissaria di Forza Italia, sfilata dalla maggioranza, e il consigliere comunale antonelliano (il più giovane) Stefano Pesaresi, sia avvenuto di certo sotto l’egida della vecchia amicizia ma con l’intento, in qualche modo, di uscire dalla stessa maggioranza tramite il proprio voto. Solo voci, l’ipotesi non è confermata ma, qualora il numero legale venisse garantito al prossimo civico consesso, non è escluso che potrebbero esserci altre sorprese al momento del voto. Qualcun altro insomma potrebbe far venir meno il proprio appoggio a una maggioranza che già all’ultimo Consiglio ha dimostrato di non avere i numeri. La preconsiliare dovrebbe tenersi oggi e dall’incontro alcuni dubbi in merito potrebbero dipanarsi. Per quanto riguarda gli altri esponenti dei gruppi antonelliani, i giovani appunto, non è più un mistero ormai che il malcontento aleggia da settimane, tanto che il gruppo Rinasci Osimo oggi ribadisce: "Sentiamo di subire anche noi il tutto, avendo firmato l’apparentamento sulla base di dichiarazioni e accordi ben precisi che dovevano andare verso un buon modo di amministrare: fatto di competenze e persone nuove. Auspichiamo nel buon senso di tutti".