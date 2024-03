"Comunicati tardivi". Niente luce in centro. Si alza la protesta

Una comunicazione last minute (la sera prima), "decisamente tardiva" per i residenti. Con un manifesto, nel migliore dei casi, affisso ai portoni, e negli altri neppure posizionato. E così, nel venerdì prima del ponte di Pasqua, sono stati registrati problemi a non finire per i cittadini e le attività commerciali di parte delle vie Marsala, F.lli Rosselli, Fratti e XX Settembre, trovatisi improvvisamente privi dell’energia elettrica. Una situazione che si è avuta ieri, in centro, a partire dalle prime ore del mattino e fino al pomeriggio. Ed è stato, questo, "un regalo" dentro l’uovo assai sgradito, che ha determinato le proteste da parte della popolazione. In molti hanno tentato di mettersi in contatto con E-distribuzione, senza riuscirvi. Alcuni commercianti avrebbero provato anche a chiedere spiegazioni e non avrebbero trovato adeguata risposta. Diversi esercenti non sono riusciti a lavorare per diverse ore: non sono da escludere eventuali azioni legali.