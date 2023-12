’Concerto di Capodanno’, ci siamo. Alle 17 ecco l’Orchestra Fiati

Un viaggio in musica tra Italia e Austria per dare il benvenuto al 2024. E’ quello in cui l’Orchestra Fiati di Ancona accompagnerà il pubblico domani (ore 17) al Teatro delle Muse, sede abituale del ‘Concerto di Capodanno’. Sul palco saliranno l’orchestra, il direttore Mirco Barani, il soprano Giulia Costantini e il tenore Beniamino Son. L’ingresso è libero (prenotazioni su eventbrite.it; info Edicola Iat in piazza Roma 339.2922855). Il programma prevede l’esecuzione di brani di Puccini (‘Vissi d’arte’ da ‘Tosca’, ‘Nessun dorma’ da ‘Turandot’ e ‘Mi chiamano Mimì’ dalla ‘Bohème’), Donizetti (‘Una furtiva lagrima’ da ‘L’Elisir d’amore’), Verdi (‘Libiamo, ne lieti calici’ dalla ‘Traviata’), Strauss (‘Sport Polka’), Strauss jr.(‘Annen Polka’), Strauss (‘Auf der Jagd’) e Schwarz (‘Il giro del mondo in 80 giorni’).