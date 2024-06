Concerto e recital dedicati a Tom Waits in piazza Monnighette

"Talking Tom Waits Live": appuntamento sabato (ore 21,30, ingresso libero) in piazza delle Monnighette per una serata di musica e poesia dedicata a uno dei massimi artisti rock (e non solo) del Novecento. Un cantastorie che ha sempre contemplato l’America e i suoi ideali in modo critico. Protagonisti sul palco saranno Paolo Agrati & The Chinese Cuban Jazz Extravaganza. Una serata sotto le stelle "per scoprire – spiega Davide Zannotti dell’Hemingway cafè – le storie che si celano dietro le ballad e i blues, oltre i suoni rochi, le casse con i coni rotti e i rumori di pentolame vario e per addentrarsi nella scrittura di Tom Waits e nelle atmosfere create dalle sue parole. Una selezione di canzoni scelte, tradotte, adattate, arrangiate e eseguite da Paolo Agrati, una delle voci più amate della poesia italiana. Con Luca Butturini (chitarra) Alberto Pirovano (contrabbasso) e Beppe Gagliardi (percussioni)".