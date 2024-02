Concerto Simple Minds: biglietti quasi finiti

Simple Minds, il ‘Global Tour 2024’ verso il sold out, rimasti disponibili meno di 700 biglietti. L’atteso live del gruppo musicale scozzese era stato annunciato poco prima di Natale e subito era scattata la corsa ad accaparrarsi il biglietto. Poche le disponibilità anche per Roma, Mantova e Bari, mentre è già sold out la doppia data di Assago in programma ad aprile. Il concerto si svolgerà in piazza Garibaldi aperta a 4mila persone. Il costo del biglietto è di 86 euro per il primo settore, 74 per il secondo, 63 per il terzo, 51 per il quarto e 46 per il quinto. Esauriti i posti centrali, restano disponibili quelli laterali, soprattutto negli ultimi settori. A seguire i Simple Minnds sarà il concerto dei Pooh, che saliranno sullo stesso palco, due giorni dopo. Il gruppo torna in concerto in città dopo 13 anni e orfano di Stefano d’Orazio. Ma il ‘Global Tour 2024’ è vero e proprio colpo grosso per la spiaggia di velluto che si annovera tra le poche città in cui farà tappa il gruppo capitanato da Jim Kerr che ha fatto e continua a far sognare intere generazioni con le sue canzoni senza tempo. Il palco resterà allestito fino all’8 luglio e da indiscrezione sembrerebbe che un altro concerto sarà aggiunto ai due già in programma.