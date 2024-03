Concluse le riprese del film "Mia". A Casacon festa con tutto il cast

Le Marche scenario di una grande produzione. La Genesis srl è attualmente impegnata nella preparazione del film "Mia", diretto da Valentina De Amicis con nel cast Matteo Paolillo (attore della serie tv "Mare Fuori") ed Ester Pantano. Una love story che si snoda tra i magnifici scenari di Loreto, Osimo (interni), Porto Recanati, Recanati e da ultimo nella location Casacon a Sirolo, sorta dalle ceneri dell’ex Conchiglia verde. Proprio stasera è in programma il party di fine film all’interno di Casacon alla presenza di tutto il cast e della troupe. La pellicola era stata presentata a inizio marzo nella sala consiliare del Comune di Loreto, città in cui si erano svolti anche i casting per le comparse. In quell’occasione la regista aveva detto: "La spiritualità e la bellezza di questi luoghi sarà un elemento importante a fare da sfondo alla loro vicenda personale". Una vicenda in cui c’è anche una forte componente di consapevolezza femminile: la protagonista, "Mia" appunto, si troverà a vivere l’eterno dilemma di dover scegliere tra realizzazione professionale e familiare, comune a tante donne.