"Conero Di Vino", le storie del melodramma con degustazioni

Sirolo apre anche quest’estate a "Conero Di vino", la fortunata rassegna in collaborazione con l’Ais. "Sinestesie d’estate, racconti e degustazioni gratuite – Dietro le quinte del melodramma degustando un buon vino" avranno spazio in piazza Gugliormella venerdì dalle 21.30 per chi è pronto a immergersi nella magia del melodramma degustando appunto del buon vino e assaporando i prodotti tipici della Riviera del Conero. Oggi in particolare è in programma "Il barbiere di Siviglia". Già fissati gli altri due appuntamenti, il 17 e il 24, quando, per la serata conclusiva, sarà protagonista "L’elisir d’amore". La rassegna, ogni anno molto apprezzata da residenti e turisti, è a cura del dottor Michele Pirani di Aps Astrifiammante in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier.