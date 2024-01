"Conerobus, i biglietti gratis ai familiari?. Non sono privilegi"

"Alcuni giorni fa abbiamo saputo che Conerobus aveva intenzione di bloccare il sistema di biglietti gratuiti per i familiari dei dipendenti. La nostra reazione è stata di aver subito un’ingiustizia, non solo perché con questa azione si sarebbero messi in difficoltà i bilanci familiari dei lavoratori, con gli stipendi già erosi dall’inflazione (ricordiamo, le retribuzioni del trasporto pubblico locale sono bassissime, e molte aziende, di conseguenza, faticano a reperire personale) ma soprattutto perché questa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: nessuno avviso o comunicazione di questa scelta adottata da Conerobus.

Partendo da questa considerazione abbiamo fatto un comunicato che abbiamo affisso nelle bacheche. Spiace quindi constatare che un’azione volta a tutelare il salario di una categoria ingiustamente penalizzata da un contratto di lavoro iniquo, a livello retributivo con stipendi non certo proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e con condizioni che non esitiamo a definire capestro, possa essere interpretata da qualcuno come difesa di privilegi. Quali privilegi? Consigliamo di leggere il contratto collettivo per avere un quadro esaustivo di cosa significhi, oggi, lavorare nel Trasporto pubblico locale. Solo dopo il nostro comunicato c’è stato un velocissimo accordo sindacale a sanare la situazione. Se il nostro comunicato non fosse uscito, cosa sarebbe successo? Perché non c’è stato nessun accordo prima che noi sollevassimo il problema?

Abbiamo poi chiesto come sia possibile che un manager di Conerobus possa comprare un cellulare aziendale da duemila euro in un momento di crisi e con accordi sindacali per ridurre i costi e risanare il bilancio. Noi abbiamo agito nell’interesse delle lavoratrici e lavoratori, noi non difendiamo privilegi. Siamo presenti a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e sempre lo saremo, niente ci condizionerà".

Usb Conerobus Ancona