"Il Consiglio comunale chiuso per feste". A sostenerlo è la minoranza compatta alla luce dell’inattività consiliare che dalla seduta del bilancio di fine anno, il 21 dicembre scorso, a parte l’unico consiglio di metà gennaio, rischia di restare fermo fino al 26 febbraio. Per quella data è in calendario un consiglio straordinario sulla sanità richiesto dal centrosinistra, ma al momento non sono in programma sedute ordinarie per la discussione e l’approvazione di deleghe, odg, mozioni: "Tra una festa e l’altra in Comune si lavora poco. Nel mese di gennaio si è tenuto un solo Consiglio comunale e non più di una Commissione consiliare a settimana – attaccano i Gruppi consiliari di minoranza – Nelle prossime due settimane, causa lavori di sistemazione del sistema in formatico, il Consiglio non potrà riunirsi".