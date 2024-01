Contenitori culturali,. Osimo adesso accelera

Ci sono diversi contenitori culturali che stanno per rivedere la luce a Osimo. Sta procedendo inoltre la progettazione del nuovo Museo del Covo e della civiltà contadina (opera già completamente finanziata) e della chiesa di San Filippo Neri. Grazie ai fondi del Pnrr, per il restauro integrale della bellissima chiesa barocca è stato stanziato un finanziamento di un milione e mezzo di euro. Invitalia spa, incaricata dal Ministero dell’Interno, ha già espletato la gara per la progettazione e il soggetto aggiudicatario sta già procedendo ad effettuare tutti i rilievi propedeutici per la stesura del progetto definitivo. Parimenti la Prefettura di Ancona e il Comune di Osimo hanno già siglato una convenzione in virtù della quale l’Ufficio tecnico comunale farà da supporto al Rup.

"Con l’inizio del nuovo anno procederemo anche al finanziamento per un milione di euro dei lavori per il restauro della chiesa di San Silvestro per il quale è stato già approvato dalla Soprintendenza il progetto definitivo – dice l’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini – L’amministrazione lascia l’auditorium ex Cinema Concerto, sala conferenza e cinema a tutti gli effetti: la scorsa settimana infatti il Comune ha acquistato, con una spesa di circa 35mila, il video proiettore digitale che consentirà al nostro ’Concerto’ di essere una sala cinematografica di prima visione a tutti gli effetti. Poi il ’ridotto’ del teatro negli ex Magazzini Campanelli: i lavori sono in corso e dovrebbero concludersi ragionevolmente tra marzo e aprile".

Silvia Santini