"Continua a correre", l’esposizione di Mercuri al Palazzetto Baviera

Si inaugura oggi (ore 17.30) al Palazzetto Baviera di Senigallia la mostra ‘Continua a correre’ di Giorgio Mercuri, che resterà aperta fino al 7 gennaio. L’esposizione, organizzata da Amia e da Unaarte, e promossa dal Consiglio della Regione Marche, Comune e Agenzia del Centro di Senigallia, presenta l’ultima stagione pittorica che sviluppa iconicamente il tema del paesaggio che muta a causa dei fattori antropici e delle guerre. La mostra è curata da Carlo Bruscia, con testo critico di Andrea Carnevali. Mercuri ha dimostrato di volere appunto cambiare il rapporto con la cultura figurativa e società affinché non sia più solo appannaggio di una classe agiata o di intellettuali militanti nell’arte. D’altra parte, il fervore di cambiare la visione delle politiche economiche di alcuni Stati che ha indotto in molte persone il desiderio di partecipare più attivamente alla lotta sociale e civile per un mondo diverso.