Contraddizione sul Corso Meno camion, o forse no

Il Comune si appresta a spendere 49mila euro per sistemare le parti ammalorate della pavimentazione di Corso Garibaldi. Il titolare dei lavori pubblici, Stefano Tombolini, annuncia un incontro con i commercianti del centro per stabilire nuove regole sul carico-scarico, ma il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio, Jacopo Toccaceli, lunedì presenterà una mozione per "predisporre un pass da consegnare alle attività che effettuano consegne a domicilio o servizio catering che ne fanno richiesta, per poter transitare nelle zone a traffico limitato". Da una parte l’assessore chiede maggiore tutela per il decoro delle aree centrali, corso Garibaldi in primis, dall’altra il primo relatore della maggioranza che lo sostiene propone di adottare una misura che va esattamente in senso contrario. Una proposta, quella di Toccaceli, destinata a far discutere e che, magari, potrebbe anticipare nuovi suggerimenti al sindaco e alla sua giunta sull’opportunità di revocare l’area pedonale in centro. Il consiglio comunale discuterà la mozione di Toccaceli nella seduta della congiunta della III e dell’VIII Commissione. Conoscendo come funziona l’attività consiliare, il testo della mozione di Toccaceli dovrebbe essere noto alla giunta Silvetti; se così fosse la maggioranza consiliare lo dovrebbe sostenere, in Commissione e soprattutto nella prima seduta del consiglio comunale dopo la pausa estiva, in programma il 20 settembre prossimo. A quel punto si aprirebbe un contenzioso con l’assessore Tombolini che la pensa in maniera molto diversa. Al punto da aver annunciato ieri un incontro con le categorie per limitare gli accessi, sia in termini di orari, di tipologia di veicoli e di modalità di carico-scarico.

Nelle prossime settimane partiranno i lavori di ripristino di una parte della pavimentazione del corso principale, 125mq su un totale di 12.700 mq per un importo complessivo di 49mila euro. La proposta di Toccaceli, al contrario, punta a rendere i due corsi pedonali, Garibaldi (tutto) e Mazzini (in parte) ancora più aperti al transito dei veicoli per le consegne a domicilio. Alle tre ore scarse di carico-scarico del mattino si aggiungerebbe un numero imprecisato di transiti di veicoli, a due e quattro ruote, lungo tutto l’arco della giornata. Un progetto che, di fatto, renderebbe l’area pedonale meno decorosa, meno sicura per i pedoni e col rischio di rovinare sempre di più le pavimentazioni e gli arredi.

p.cu.