Controlli contro gli atti vandalici Presa di mira anche la periferia

Polverigi

Sono tornati i vandali a devastare il centro di Polverigi l’altra notte. Stavolta hanno preso di mira i vasi di fiori, finiti a terra, probabilmente presi a calci da un gruppi di ragazzini divertito. La rabbia dei residenti è alle stelle, ancora una volta. Polverigi non è l’unica città.

Dopo che, recentemente, i baby vandali hanno preso di nuovo di mira i bagni pubblici di piazza Nuova a Osimo, oggetto di restyling nel marzo dell’anno scorso dopo gli ultimi danneggiamenti, all’inizio di maggio sono stati intensificati i controlli da parte della Polizia municipale, come conferma l’assessorato alla Sicurezza, e non ne sono stati segnalati altri. Anche per il fine settimana sono stati confermati i controlli interforze da parte delle forze dell’ordine, predisposti da mesi ormai, in centro a Osimo e nelle arterie principali.

Nelle ultime settimane gli atti di vandalismo si sono spostati anche in periferia. I bagni erano già stati presi di mira e, mesi fa, anche i vicini sotto il loggiato comunale dove uno dei due dispenser del sapone era stato preso a calci o pugni fino a staccarlo dal muro e poi distrutto. In molti avevano subito pensato fossero stati i ragazzi di quella gang che gira per Osimo nelle ultime settimane, ragazzini quasi tutti minorenni che non hanno smesso di prendere di mira l’arredo urbano, danneggiare proprietà private e creare scompiglio. Il custode, allarmato, aveva denunciato il fatto alle forze dell’ordine e allertato il Comune.