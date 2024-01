Corinaldo e FC Osimo campioni d’inverno

Corinaldo e FC Osimo: sono queste le squadre campioni d’inverno nei gironi C e D di Seconda Categoria. Entrambe hanno vinto nell’ultima giornata confermando il primato, che nel girone di ritorno sarà tuttavia messo in discussione visto che la classifica ancora molto corta. Ma per quanto visto all’andata, il momentaneo verdetto ci sta tutto: nel girone C un gol al 95’ del subentrato Addate permette al Corinaldo di vincere 2-1 anche in trasferta contro il Le Torri Castelplanio, distaccando l’Argignano con il quale condivideva il primato: la squadra di Mannelli viene infatti battuta 2-1 ad Ostra, che esulta al 94’ per una rete di Sabbatini. Nel recupero di ieri, Arcevia-Ostra Vetere 1-2. Nel girone D rimane primo l’FC Osimo: le reti di Serafini e Cavezzi sono sufficienti per battere 2-0 la Nuova Sirolese e tenere a distanza le pur vicinissime San Biagio e Loreto, a loro volta vittoriose.

Girone C, 15esima giornata. Risultati: Cupramontana-Monsano 0-0; Le Torri Castelplanio-Corinaldo 1-2; Leonessa Montoro-Trecastelli 0-3; Olimpia Ostra Vetere-Rosora Angeli 2-1; Ostra Calcio-Argignano 2-1; Palombina Vecchia-OJ Falconara 1-2; Serrana 1933-Avis Arcevia 1-2; Terre del Lacrima-Aurora Jesi 1-0. Classifica. Corinaldo 33; Argignano, Ostra Calcio 30; Terre del Lacrima 28; Olimpia Ostra Vetere 28; Avis Arcevia 24; Monsano 23; Trecastelli 20; Palombina Vecchia, Cupramontana 19; Le Torri Castelplanio 16; Serrana 1933 15; Leonessa Montoro, Aurora Jesi 12; OJ Falconara 11; Rosora Angeli 8. Prossimo turno. Cupramontana-Argignano; Le Torri Castelplanio-Terre del Lacrima; Leonessa Montoro-OJ Falconara; Ostra Calcio-Aurora Jesi; Olimpia Ostra Vetere-Trecastelli; Palombina Vecchia-Rosora Angeli; Serrana-Corinaldo; Monsano-Avis Arcevia.

Girone D. Risultati. Ankon Dorica-Villa Musone 0-1; Atletico Ancona-Giovane Offagna 2-3; Candia Baraccola-GLS Dorica 4-0; Colle 2006-Osimo Stazione Five 2-2; Europa Calcio-SA Castelfidardo 0-4; FC Osimo-Nuova Sirolese 2-0; Loreto-Piano San Lazzaro 4-0; San Biagio-Agugliano Polverigi 3-2. Classifica. FC Osimo 35; San Biagio 34; Loreto 33; Nuova Sirolese 29; GLS Dorica 28; SA Castelfidardo 26; Ankon Dorica, Agugliano Polverigi 24; Candia Baraccola 21; Villa Musone 19; Piano San Lazzaro 18; Osimo Stazione Five 13; Giovane Offagna 12 (-1); Europa Calcio 10; Atletico Ancona 9; Colle 2006 2. Prossimo turno. Atletico Ancona-Villa Musone; Candia Baraccola-SA Castelfidardo; Colle 2006-Agugliano Polverigi; Europa Calcio-Ankon Dorica; FC Osimo-Osimo Stazione Five; Loreto-Giovane Offagna; Piano San Lazzaro-GLS Dorica; San Biagio-Nuova Sirolese.

Andrea Pongetti