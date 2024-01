Corinaldo e Loreto fanno da apripista

Dopo la sosta la Seconda Categoria è pronta a ripartire nel giorno della Befana, sabato 6 gennaio, con la penultima giornata di andata in programma da orario ufficiale alle 14.30. Si riprende con la classifica cortissima in entrambi i gironi con formazioni anconetane, il C e il D. In quello più a nord, Argignano e Corinaldo sono appaiate ma dietro ci sono tutte le favorite della vigilia, comprese Olimpia Ostra Vetere, Terre del Lacrima e Avis Arcevia, anche se un po’ attardate. La strada verso l’unica promozione diretta in Prima è ancora piena di incognite e almeno sei formazioni possono ancora sperare.

Nel girone D in testa, come per gran parte del girone di andata, si ripresenta il Loreto, che però ha appena un punto sull’FC Osimo e due su San Biagio e GLS Dorica: anche qui l’incertezza per ora regna sovrana. Più definita in questo raggruppamento la situazione in coda con la situazione del Colle 2006 già grave: un solo punto in classifica in 13 giornate, chi sta davanti è già 7 punti sopra che non sarà facile recuperare. Necessaria una immediata inversione di tendenza che solo il primo successo stagionale, ancora mai assaporato, potrebbe dare. Va ricordato che soltanto l’ultima formazione retrocede direttamente in Terza Categoria mentre ai play-off vanno i team dal secondo al quinto posto e ai play-out la penultima e la terz’ultima. Sabato si riprenderà così: 14° Giornata. Girone C. Argignano-Serrana 1933; Aurora Jesi-Le Torri Castelplanio; Avis Arcevia-Olimpia Ostra Vetere; Corinaldo-Leonessa Montoro; Monsano-Palombina Vecchia; OJ Falconara-Terre del Lacrima; Rosora Angeli-Cupramontana; Trecastelli Polisportiva-Ostra Calcio. Classifica. Argignano, Corinaldo 27; Ostra Calcio 24; Olimpia Ostra Vetere, Terre del Lacrima 22; Avis Arcevia 21; Palombina Vecchia, Monsano 19; Cupramontana, Trecastelli 17; Le Torri Castelplanio 16; Serrana 15; Leonessa Montoro 12; Aurora Jesi 9; OJ Falconara 8; Rosora Angeli 7.

Girone D. Agugliano Polverigi-Ankon Dorica; Giovane Offagna-Candia Baraccola; GLS Dorica-FC Osimo; Nuova Sirolese-Loreto; Osimo Stazione Five-Atletico Ancona; Piano San Lazzaro-San Biagio; SA Castelfidardo-Colle 2006; Villa Musone-Europa Calcio. Classifica. Loreto 30; FC Osimo 29; San Biagio, GLS Dorica 28; Nuova Sirolese 26; Agugliano Polverigi 24; Ankon Dorica 21; SA Castelfidardo 20; Piano San Lazzaro 18; Candia Baraccola 15; Villa Musone 13; Osimo Stazione Five 11; Europa Calcio 10; Giovane Offagna 9 (-1); Atletico Ancona 8; Colle 2006 1.

Andrea Pongetti