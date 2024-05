Corinaldo piange Anna Grossi, artista a tutto tondo. Una pittrice molto apprezzata, ma anche scultrice, restauratrice, organizzatrice di eventi artistici, critica d’arte, pianista, nonché presidente dell’associazione culturale "Il Capricorno". Si è spenta venerdì all’età di 75 anni. Il Comune di Corinaldo ha voluto ricordarla con un post sulla pagina Facebook: "L’amministrazione comunale porge l’estremo saluto alla nostra concittadina Anna Grossi, presidente dell’associazione Il Capricorno. Persona schietta e di buon cuore, sempre presente con il proprio contributo all’animazione culturale della città. La ricordiamo con questa immagine (foto, ndr) dell’inaugurazione della mostra personale ‘Armonie tra Cielo e Terra’ che allestì presso la Sala Carafòli del Palazzo Comunale nell’estate 2022". Anna lascia il marito Fulvio. La donna aveva subito un grave lutto, la perdita del figlio Manuel, morto pochi anni fa a Malta in circostanze poco chiare. Per gli inquirenti si trattò di suicidio ma Anna non ha mai creduto a questa versione, combattendo sempre per cercare la verità senza mai arrendersi, nemmeno dopo la chiusura delle indagini. si. sa.