Corrieri della droga in carcere

Quando sono stati fermati, avevano 52 grammi di eroina. Li aveva indosso lei, la donna, nelle scarpe. I due sono stati sorpresi la settimana scorsa vicino al casello dell’A14 di Loreto-Porto Recanati. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile ad arrestare in flagranza di reato lei, 40enne anconetana, e l’uomo, 35enne algerino. In queste ore gli arresti sono stati convalidati e per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere. L’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I due sono stati controllati in territorio di Loreto mentre si trovavano all’interno dell’auto dall’equipaggio dell’aliquota radiomobile in turno, poi è scattata la perquisizione. Non si sa ancora a chi fosse destinata tutta quella sostanza stupefacente, probabilmente alla piazza della bassa Valmusone e della Riviera del Conero. Nella notte la coppia era arrivata fino a Napoli, dove avrebbe effettuato il carico di eroina. Sembra che i due fossero attenzionati dai carabinieri da alcuni giorni; i militari, infatti, avrebbero seguito i loro spostamenti prima di fermarli. Proprio al casello dell’autostrada, la loro auto è stata messa alle strette e con un’azione lampo i carabinieri li hanno bloccati di fronte ad alcuni automobilisti in coda. Uno di loro ha anche ripreso tutto con il telefonino.