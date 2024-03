Credito cooperativo, l’avvocato Cugini lascia

"E’ il momento di lasciare ai più giovani l’impegno di portare avanti i valori del Credito Cooperativo; per questo motivo, non per altro, ho deciso di fare un passo indietro. E’ stato un viaggio entusiasmante, un percorso virtuoso che mi permette di lasciare una Banca in ottima salute, risanata grazie al contributo di tutti, dipendenti, amministratori e soci, e in virtù di un percorso pienamente condiviso e riconosciuto dalla nostra capogruppo ICCREA, compiuto di concerto con i suoi rappresentanti, che hanno apprezzato il lavoro svolto. Sono grato del sostegno del Consiglio della Bcc di Ancona e Falconara e di quello della Federazione regionale marchigiana delle B.C.C., con la quale si è intrapreso, anche grazie all’opera incessante e di pregio del Direttore Dott. Ennio Di Foglio un percorso che mi ha permesso di avere un rapporto amichevole e professionale con tutti i componenti del Consiglio regionale. Con tutti loro ho condiviso la realizzazione di eventi e iniziative pensati e voluti per il nostro territorio di riferimento nel pieno spirito del credito cooperativo. Ora, nel lasciare la guida della Bcc di Ancona e Falconara, mi rincuora davvero il fatto che abbiamo lavorato, come Consiglio di Amministrazione, a una nuova lista composta da persone professionalmente ineccepibili e responsabili. L’augurio che voglio fare alla nuova dirigenza è proprio questo: difendere i valori del Credito Cooperativo".