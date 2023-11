Cristina D’Avena arriva in piazza il 16 dicembre: ingresso gratuito

Le feste natalizie si avvicinano e il Comune di Osimo si sta apprestando a organizzare gli eventi che copriranno tutto il periodo fino all’Epifania. Ci sarà anche un big, il terzo quest’anno dopo i due grandi concerti del patrono a settembre di Mara Sattei e Max Gazzè. Sabato 16 dicembre alle 18.30 piazza Boccolino in pieno centro ospiterà il concerto di una grande cantante. E l’ingresso sarà libero e gratuito. "Preparatevi a cantare a squarciagola le sigle che hanno segnato la vostra infanzia e a vivere un’indimenticabile serata con la regina delle sigle, Cristina D’Avena (nella foto) – annuncia il sindaco Simone Pugnaloni –. Un evento da non perdere dove rivivremo insieme le emozioni di quei momenti speciali e che promette di regalare sorrisi, ricordi e una carica di energia positiva." Al via anche una sorta di contest nella pagina Facebook di Osimo turismo: "Siamo curiosi di scoprire quali sono i vostri ricordi musicali più cari e le sigle che vi hanno fatto cantare davanti alla tv. Qual è la vostra sigla preferita? Fatecelo sapere nei commenti". Una grande carriera quella di D’Avena: dal suo debutto allo Zecchino d’oro nel 1968, ha raggiunto al 2022 un totale di 313 pubblicazioni e 743 brani, di cui 396 sigle (12 ancora inedite su supporto fisico o digitale), suddivise a loro volta tra 371 sigle di cartoni animati, 12 sigle di telefilm e 13 sigle tv, più 41 remix. Uno spettacolo a cielo aperto per grandi e bambini insomma, attendendo il Natale. E’ online poi sul sito del Comune, come annunciato, la graduatoria provvisoria per i mercatini straordinari di Natale che si terranno in centro storico le domeniche 10 e 17 dicembre. Il Comune proprio in questi giorni sta terminando di predisporre il calendario che sarà molto ricco di eventi per bambini, famiglie e per i giovani. Tanti osimani sperano che possa tornare anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Boccolino. Pare che anche quest’anno, sempre in un’ottica di risparmio energetico, non ci sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro ad allietare i pomeriggi di grandi e bambini. Tornerà invece il grande albero di Natale addobbato a festa. Non mancheranno concerti e musica per allietare le serate natalizie.