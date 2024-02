Croce Rossa, visite in piazza: un successo

Si è svolta la scorsa domenica la giornata di prevenzione sanitaria "La Salute Viene Prima", organizzata dal Comitato di Croce Rossa di Senigallia in collaborazione con Lions Club e Federazione Associazione Nazionale Diabetic, con il patrocinio del Comune. L’evento, che si è tenuto presso Piazza Garibaldi, ha visto la partecipazione di tantissime persone, che hanno potuto effettuare gratuitamente visite mediche con specialisti di vari ambiti: cardiologia, dermatologia, diabetologia, ginecologia, medicina generale, nefrologia, neurologia, nutrizione, chirurgia vascolare, oculistica, pediatria e terapia del dolore. In totale sono state effettuate 440 visite durante tutta la giornata dai medici presenti per le varie specialità, che hanno permesso di individuare eventuali fattori di rischio. L’evento ha avuto anche una valenza sociale, offrendo l’opportunità di accedere a servizi sanitari di qualità a chi impossibilitato. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al lavoro di circa 100 volontari, tra medici, infermieri, operatori logistici, addetti all’accoglienza e all’organizzazione, che hanno messo a disposizione la loro professionalità e umanità per garantire il buon svolgimento dell’evento. Quest’anno ricorre il 160° anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana, avvenuta il 15 giugno 1864 a Milano, sottolineando il valore storico e sociale di questa istituzione, che da sempre opera sul territorio con dedizione e competenza.