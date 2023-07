Croce Verde, al vertice c’è una donna

Cambio al vertice della Croce Verde di Jesi che, nata nel 1985, per la prima vota guidata da una donna: la presidente è Monica Massari da 23 anni volontaria e socia e da 19 istruttrice Irc Blsd. Donna anche la sua vice: Maria Sas. Nel nuovo direttivo anche Federico Marasca, anche lui istruttore Irc, Domenico Reali, già nello stesso ruolo 6 anni fa, Manuel Sassaroli e Federico Filonzi. Il presidente uscente Samuele Piersanti, dopo 6 anni di mandato, lascia per motivi personali ma resta come volontario. Confermato il segretario Andrea Rosati. La neopresidente Massari: " Tra gli obiettivi l’organizzazione di un corso di primo soccorso rivolto alla città". "La Croce Verde – aggiunge la vice Sas – ha 12 dipendenti e una settantina di volontari di cui poco più di trenta quelli attivi. Purtroppo dopo la pandemia scarseggiano i volontari".