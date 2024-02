Crognaletti confermato presidente:: "Noi soddisfatti del risultato"

Il medico Paolo Crognaletti riconfermato presidente del Circolo Cittadino. L’assemblea dei soci ha votato per il rinnovo del presidente e del consiglio direttivo che resteranno in carica per la gestione 2024. Due liste in contrapposizione: l’una presieduta da Crognaletti, l’altra da Giannetto Cardinali. L’esito finale che ha visto la partecipazione di 154 soci su 168 avendone diritto, il 91.6%, ha dato come risultato 80 preferenze per Crognaletti, 72 per Cardinali. "Siamo soddisfatti del risultato - commenta Crognaletti - e siamo consapevoli del grande impegno e del grande lavoro che ci attende, ma siamo fiduciosi di riuscire a dare il nostro contributo. L’altissima affluenza, se da testimonia il grande attaccamento di tutti al circolo, dall’altra evidenzia una netta dicotomia di vedute e questo non è buono per una ’tranquilla’ gestione del bene comune. Siamo convinti che il fine sia lo stesso. E solo da un intelligente confronto, anche da parte di persone con vedute diverse, possa nascere qualcosa di costruttivo. Perciò ho chiesto a Cardinali di entrare nel consiglio direttivo come vice presidente".