Cruciale il rapporto col mister Boscaglia

Nel rumore generato dalla notizia di Verona è passato in secondo piano il toto-diesse: l’Ancona è alla ricerca del nuovo direttore sportivo, quella figura indispensabile all’area tecnica che sarebbe già stata scelta ma che la società attenderebbe di ufficializzare solo perché è ancora vincolata a un’altra società. Questa avrebbe potuto essere la settimana decisiva, magari lo è davvero. Così l’Ancona si prepara ad annunciare il nuovo direttore sportivo, come specifica anche il presidente Tiong nella sua lettera alla città e ai tifosi: "a breve comunicheremo la nostra scelta", scrive, dunque l’attesa per il nuovo diesse potrebbe essere quasi terminata. "Il direttore che verrà ad Ancona sarà un direttore che prima di tutto sposa il nostro progetto di calcio complessivo. Non da ultimo anzi, forse per primo, il progetto di calcio di mister Boscaglia" spiegava l’amministratore delegato Roberta Nocelli nei giorni scorsi sulle frequenze di Radio Tua. Un profilo attento ai giovani e che vada d’accordo con Boscaglia, ma assolutamente scelto dalla società, soprattutto e per primo da Tony Tiong che dovrà avere la massima fiducia nell’operato del nuovo direttore sportivo. Per evitare situazioni come quelle accadute negli ultimi mesi con Francesco Micciola. Tanti sono i nomi di direttori sportivi che sono stati accostati all’Ancona, nelle ultime settimane, alcuni provenienti anche da autocandidature, d’altra parte l’Ancona e la solidità finanziaria garantita dal presidente Tiong costituiscono un obiettivo per molti dirigenti. Ma sarebbero tutti da escludere.

g. p.