Cultura, morta a 54 anni "Ely". Riccialdelli

Addio Ely, la versatile pittrice Elena Riccialdelli nata ad Arezzo ma d’adozione senigalliese. Aveva 54 anni.

Coordinatrice del gruppo arte ‘Fluire’, fondato nel 2007, la sua ultima mostra risale a un anno fa, era tornata dopo qualche anno di attesa per le restrizioni e cautele imposte dalla pandemia Covid – con un allestimento espositivo dal titolo davvero intrigante e significativo "I Cinque Sensi" presso gli accoglienti spazi della Galleria Expo-Ex di fianco ai Giardini della splendida ed imponente Rocca Roveresca di Senigallia.

"Le sofferenze della vita mi hanno fortemente temprato, perché ho cercato di estrarre da ogni dolore la consapevolezza, per poi comprendere pienamente le grandi prove che la vita mi ha dato da superare, come un insegnamento: ad essere più rispettosi verso il proprio corpo, ricco di doni che spesso non sappiamo apprezzare in quanto non valutiamo a fondo la loro importanza, credendo che siano dovuti" le parole di Ely che è stata strappata alla vita da un brutto male.

Lascia il compagno Maurizio, la sorella Simona e i parenti che fino all’ultimo respiro le sono rimasti accanto. I funerali saranno celebrati venerdì alle 10,30 alla chiesa dei Cancelli. Molti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore di dolore dopo la scomparsa della giovane e coraggiosa donna.