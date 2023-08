Cuoco investito da "pirata" Spunta un video dell’auto

Torna a casa in bicicletta e un’auto pirata lo investe. Una donna filma tutto e chiama i carabinieri ma nonostante la tempestività della segnalazione del responsabile non c’è traccia. L’incidente risale al 17 agosto scorso, ha visto protagonista un cuoco che, dopo inutili attese, ha deciso di rivolgersi ad un legale, l’avvocato Ugo Pierlorenzi, per trovare il pirata e avere giustizia. Dell’investimento non era emerso nulla fino ad oggi. Era sera quando l’uomo, 40 anni, di origine marocchina ma stabilmente residente a Montemarciano, dove lavora per un ristorante del posto come cuoco, tornava a casa in sella alla sua bicicletta, lungo la statale 16, all’altezza dell’Eden Park, a Marina di Montemarciano. Erano le 22.30 quando è stato travolto da una vettura, verosimilmente una Volkswagen di colore scuro, che gli è arrivata di spalle.

La stessa auto, poco prima, aveva destato paura e perplessità aperché procedeva a zig zag, come se il conducente non fosse del tutto lucido alla guida. Per questo una donna che si trovava all’interno della vettura che lo seguiva aveva preso il cellulare per filmare e documentare quanto stava accadendo. Proprio mentre riprendeva l’auto pirata ha sbandato a destra, dove si trovava il cuoco in bici, e lo ha investito facendogli fare un bel volo sull’asfalto. Il pirata non si è fermato ma si è fermata l’auto dove si trovava la donna del video che ha bloccato le auto che stavano sopraggiungendo per tutelare il ferito e ha chiamato il 112 che le ha passato i carabinieri per l’intervento. Il 40enne è stato soccorso dal 118 e da una ambulanza che lo ha portato in ospedale con un politrauma. Inizialmente gli sono stati dati 15 giorni di prognosi. Attualmente è ancora in malattia perché non cammina bene. Non ha notizie degli esiti di quell’investimento e si è rivolto all’avvocato Pierlorenzi per rintracciare il pirata. Il legale ha già inoltrato una richiesta di risarcimento al fondo vittime per la strada, in attesa di risalire al responsabile. Lo stesso avvocato ha chiesto copia del verbale di intervento ai carabinieri della stazione di Montemarciano, che dovrebbero essere intervenuti dopo la segnalazione tempestiva della donna testimone. Dal video la targa della vettura che ha investito il cuoco non si vede bene. L’uomo quel giorno aveva fatto il turno di pranzo e la sera, essendo libero, era uscito. La bicicletta è andata distrutta nell’impatto. Per poco non ci rimetteva la vita.

Marina Verdenelli