Cus Ancona vola in finale. Grifoni ultimo ostacolo

Cus Ancona in finale playoff. Gli universitari staccano il pass per la finale playoff del girone D dove ad attenderli c’è la squadra umbra Grifoni vincente sul Recanati. Gli anconetani, sconfitti di misura nella gara di andata (4-3), decidono di partire subito forte, tanto che in pochi minuti trovano il doppio vantaggio con Ferjani e Quercetti. Il Rieti non si fa impressionare e si rende pericoloso in più occasioni, trovando però sulla strada uno Strinati insuperabile. Alla metà del primo tempo gli ospiti accorciano sul 2-1, ma poco dopo i locali allungano di nuovo con Latini. La prima frazione si chiude sul 3-1 in favore degli universitari con il pubblico di casa che applaude la formazione guidata da Battistini. Nella ripresa il Rieti cerca di recuperare il doppio svantaggio, ma il Cus Ancona si difende senza sbavature e si porta sul 5-1 con una doppietta del capitano Marco Astuti. I reatini accusano il colpo, ma non demordono e continuano ad attaccare scoprendosi forse più del dovuto, incassando così anche il sesto gol ad opera di Panella. Il Rieti decide che è arrivata l’ora del portiere di movimento, specialità della casa, e grazie a questa mossa riesce ad accorciare andando sul 6-3. Le due reti messe a referto non spaventano il Cus che ribatte colpo su colpo per mettere poi al sicuro il risultato con la settima rete a firma Quercetti. Nel finale arriva anche il gol ospite per il definitivo 7-4, quanto basta al CUS Ancona per festeggiare la conquista della finale del girone. Soddisfatto a fine gare Fabio Molinari, direttore operativo del Cus Ancona: "I ragazzi hanno messo in campo cuore e tanta determinazione, complimenti a tutti per la prestazione, abbiamo lavorato duramente tutta la settimana per preparare al meglio questa gara e ora ci godiamo questo meritatissimo successo, onore ai nostri avversari che si sono battuti con intensità e sportività. Questa vittoria è per il nostro pubblico che ci ha sostenuto con tanto calore dal primo all’ultimo minuto. Ora testa alla finale playoff di girone, una doppia sfida con i Grifoni". Sabato 4 maggio gara di andata a Posatora, ritorno sabato 11 maggio a Spello.