Cutrona presidente del tribunale dei minori

Sergio Vincenzo Attilio Cutrona è il nuovo presidente del tribunale per i minorenni di Ancona. Il magistrato, che vanta una grande esperienza anche nel capoluogo marchigiano, è stato è stato votato ieri dal plenum del Csm. Lo stesso organismo, con una astensione, ha poi nominimato il nuovo Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, dott. Carlo Maria Zampi, il nuovo Presidente del Tribunale di Forlì, dott. Massimo Di Patria.È stato inoltre votato il nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, dott. Claudio Cicchella, il nuovo Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, dott.ssa Valentina Montaruli, il nuovo Presidente della Corte di Appello di Trento, dott. Eugenio Gramola. È stato stato inoltre votato dal plenum del Csm, all’unanimità, il nuovo Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Lecce, dott. Giovanni Gagliotta, e il nuovo Presidente Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze, dott. Carlo Chiriaco. Il presidente Cutrona prenderà servizio in città già nei prossi giorni, colmando un vuoto importante in uno dei gangli più sensibili della magistratura.